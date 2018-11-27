جينيسيس G90 2020 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت جينيسيس اليوم، علامة هيونداي الفاخرة، بالكشف عن تحديثات هائلة على سيدان G90 الفاخرة كاملة الحجم موديل 2020، كي تصبح أكثر إثارة وجاذبية من الموديل السابق.

تبدأ التحديثات مع المقدمة ذات الشبك الماسي الذي أصبح أكبر مع منافذ تهوية عريضة بأسفل المصد، بينما تحمل المصابيح الأمامية الكبيرة شريط مضيء يمتد حتى الرفارف الأمامية كي تعطي G90 مظهر فريد، كما تمت إضافة اثنين من الخطوط المنبعجة بوسط غطاء المحرك والتي تبدأ من الزجاج الأمامي وصولاً لشعار جينيسيس المجنّح.

حصلت الخلفية على مزيد من التحديثات كي تختلف تماماً عن الموديل السابق، حيث نبدأ مع مصابيح خلفية سفلية بكامل العرض، بينما الصف العلوي من المصابيح أصبح أنحف مع فراغ بالمنتصف ليتم كتابة اسم جينيسيس بشكل عريض بدلاً من شعار الشركة.

وتنتهي التغييرات الخارجية مع إشارات الانعطاف التي تم نقلها من المرايا الجانبية إلى الرفارف الأمامية أعلى عجلات 19 إنش ذات تصميم فريد، إضافة إلى فوهات عادم جديدة بالخلف.

ورغم مدى كثافة التحديثات الخارجية، تأتي المقصورة دون تغييرات تُذكر، حيث نجد أن منافذ الهواء على جانبي الساعة المثبتة بلوحة القيادة أصبحت أنحف، كما من المتوقع أن نرى مزيد من خيارات التنجيد والكسوة الداخلية، مع مجموعة من أنظمة الترفيه المعلوماتي والأمان المحدثة.

هذا وفيما يتعلق بالأجزاء الميكانيكية، نجد أن جينيسيس G90 سوف تأتي مع خياراتها المعتادة من المحركات، كي تتضمن V6 سعة 3.8 لتر وV8 تنفس طبيعي سعة 5 لتر، إضافة لمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر.