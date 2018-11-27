الداخلية توضح طريقة التبليغ عن مخالفة العبث بعلامات الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح حساب “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، أن العبث بعلامات الطريق المنظمة لحركة السير يُعتبر مخالفة مرورية، وأكّد على ضرورة التبليغ عن مرتكبي هذه المخالفة.

كما أوضح أن التبليغ عن مرتكبي المخالفة يكون عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، باختيار الجهة الخاصة بالبلاغ، سواء كانت “الدوريات أو المرور أو أمن الطرق”

ويمكن إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية تتعلق بموضوع المخالفة، أثناء تقديم البلاغ.