كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن رنج روفر ايفوك 2020 مع تصميم جديد كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مئات من الصور التجسسية والتسريبات والتوقعات، قامت لاند روفر أخيراً بالكشف عن الجيل الثاني من رنج روفر ايفوك صنع 2020، والتي تأتي بعد مرور 7 سنوات ونصف على إطلاق الجيل السابق، حيث يأتي الموديل الجديد مع الشكل الأساسي الرياضي المحبوب ذاته.

ورغم قلة التغييرات العامة على شكل ايفوك الجديدة، إلا أن مظهرها العام أصبح مختلفاً، ويبدأ ذلك مع المقدمة المستوحاة من طراز فيلار عبر المصابيح الأمامية النحيفة والشبك الصغير، ولكن المظهر الجانبي يكاد يكون مطابقاً للجيل الحالي، بينما الخلفية على الجهة الأخرى مستوحاة من اس يو في فيلار المتوسطة أيضاً مع مصابيح خلفية نحيلة ذات عناصر تصميم أجمل.

يٌعد من المفاجئ عدم حصول ايفوك 2020 على منصة جديدة كلياً، حيث أنها تأتي بدلاً من ذلك على نسخة محدثة من منصة D8 الحالية، وهو ما يعني استمرار تقديم محركات انجينوم (Ingenium) ذات حجم 4 سلندر سعة 2 لتر بنسخ تعمل بالبنزين والديزل، حيث نجد محركين بنزين بقوة 237 و296 حصان، مع نسختين ديزل بقوة 148 و237 حصان، تتصل جميعاً بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات بشكل قياسي، مع توفير ناقل يدوي ذو 6 سرعات لمحركات الديزل بشكل اختياري، إضافة إلى ذلك، سوف تسمح المنصة المحدثة بإطلاق نسخة هجينة، إضافة إلى نسخة أخرى هجينة قابلة للشحن لاحقاً خلال العام المقبل.

أما عن الداخلية، فقد حصلت على تحديثات عديدة تبدأ مع عجلة قيادة جديدة كلياً، عدادات رقمية، شاشة لمسية عريضة لنظام المعلومات الترفيهي مع شاشة لمسية أخرى للتحكم بالمكيف والنظام الصوتي، إضافة لزيادة قدرها 20 ملم لمساحة الارجل لركاب الصف الخلفي، مع مساحات تخزين أمامية أكبر وازدياد سعة صندوق الأمتعة بنسبة 10% كي تبلغ 591 لتر وتصل إلى 1,383 لتر عند طي مقاعد الصف الثاني.

لزيادة كفاءة ايفوك 2020 على الطرقات الوعرة، تم تزويدها بنظام دفع رباعي ذكي، إضافة للنسخة الثانية من نظام الاستجابة للتضاريس (Terrain Response) الذي يقوم بتعديل إعدادات السيارة حسب الأسطح التي يتم القيادة عليها، القدرة على عبور المسطحات المائية البالغ عمقها 600 ملم، إضافة لوجود تقنية جراوند فيو (Ground View) التي تعمل على إخفاء غطاء المحرك في بث الكاميرا الأمامية الخارجية على الشاشة اللمسية العريضة بالمقصورة لتوفير رؤية واضحة للطريق أمام الاس يو في.

من المخطط أن يتم طرح رنج روفر ايفوك صنع 2020 بالأسواق نهاية العام المقبل، مع أسعار تبدأ عند 40,700 دولار لنسخة الديزل الأقل ذات دفع أمامي وناقل يدوي، بينما يصبح السعر 45,208 دولار عند إضافة الدفع الرباعي والناقل الأوتوماتيكي، أما عن النسخ الحاملة لمحركات بنزين، فهي ستبدأ عند 46,303 دولار، وصولاً إلى 51,970 دولار.