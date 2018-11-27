عرض هيونداي الوعلان على تقسيط ازيرا 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع مصرف الراجحي عرضاً على هيونداي أزيرا ضمن عروض نهاية العام، بقسط شهري 2,015 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “أفضل عروض التمويل في نهاية العام”. صورة العرض:

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