جنرال موتورز توقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جنرال موتورز اليوم عن قرار جديد أحدث ضجة بالغة بعالم صناعة السيارات، وذلك حين أعلنت نيتها إغلاق 5 مصانع بأمريكا الشمالية مع التخلي عن 15% من إجمالي موظفيها.

تنويه: الموديلات التي سيتم وقفها يفترض استمرار إنتاج بعضها في دول أخرى خارج أمريكا الشمالية.

رغم عدم كشف التصريح المبدئي لكافة التفاصيل، إلا أن الشركة قامت بنشر جدول يستعرض عدة تغييرات تنوي إحداثها في خطوط إنتاجها الأمريكية، وهو ما تضمن وقف إنتاج عدد من موديلات السيدان المختلفة.

يبدأ تطبيق هذه التغييرات في الأول من شهر مارس بعام 2019 المقبل، ليتم حينها إنتاج الوحدات الأخيرة من بويك لاكروس وشيفروليه فولت بمصنع جنرال موتورز المقام على حدود مدينتي ديترويت وهامترامك، إضافة إلى وقف إنتاج شيفروليه كروز بمصنع لوردز تاون، وبحلول فصل الصيف، سيتم أيضاً وقف إنتاج كل من كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا، رغم الاستمرار بإنتاج الأخيرة في أحد المصانع الكندية حتى نهاية العام المقبل.

سيتوقف المصنع الكندي أيضاً عن إنتاج كل من كاديلاك XTS، الجيل السابق من شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا بالربع الأخير من العام المقبل.

إضافة لذلك، ستقوم جنرال موتورز بإغلاق المصانع التي تقوم بتصنيع مكونات السيارات التي تم وقف إنتاجها، وهو ما سيؤدي لوقف تشغيل مركز عمليات وارن الذي كان يقوم بصنع نواقل الحركة لطرازات جمس اكاديا، كاديلاك XTS، إضافة لشيفروليه ماليبو وامبالا وفولت، كما سيتم غلق مركز عمليات بالتيمور في الأول من ابريل المقبل، ما سينتج عنه بشكل إجمالي التخلي عن 6,705 موظف.

هذا وستقوم جنرال موتورز أيضاً بوقف تشغيل اثنين من المصانع الإضافية بنهاية العام المقبل في أمريكا الشمالية، وهو ما يأتي بعد قيام الشركة مؤخراً بوقف تشغيل خط تجميع سياراتها بمدينة جونسان في كوريا الجنوبية.