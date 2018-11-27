الشرطة البرازيلية تصادر سيارات رونالدينيو بعد إفلاسه

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة مؤسفة لأحد نجوم السامبا العظماء السابقين، النجم البرازيلي العملاق لمنتخب السامبا ونادي برشلونة الإسباني رونالدينيو، قامت قوات الشرطة البرازيلية بمداهمة منزله وتم مصادرة الكثير من مقتنياته وسياراته الفارهة، وذلك بعد فشل النجم البرازيلي من دفع التزاماته المالية لخزينة الدولة.

وأعلنت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن محكمة العدل بولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية، قضت في 9 نوفمبر الجاري، بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه روبيرتو موريرا، لعدم سداد ديون مستحقة عليهما بقيمة مليوني يورو، بسبب تشييد مصنع ومنصة صيد أسماك بشكل غير قانونى عام 2015.

وكشفت الصحيفة أن قرار المنع من السفر جاء بعدما كشفت الحكومة عن وجود 7 دولارات فقط في حساب رونالدينيو البنكي، وبالتالى لن يصبح قادرا على سداد المستحقات المالية عليه.

يذكر أن مسيرة النجم البرازيلي العملاق رونالدينيو “38” كانت حافلة بالبطولات والألقاب، وكان واحداً من أفضل نجوم اللعبة، ولقد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين وسبق له التتويج بكأس العالم مع منتخب البرازيل والعديد من الإنجازات مع الأندية، ومنها باريس سان جيرمان عام 2001، و برشلونة عام 2003، والعديد من الأندية الأخرى.