لماذا حذرت ألمانيا من الاعتماد الكامل على أنظمة مراقبة ضغط الإطارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير، كما أنها عنصر هام من عناصر الأمان في السيارة، والتي يجب الاهتمام بها والقيام بفحصها وصيانتها بصفة دورية، حيث أن عدم العناية بها قد يؤدي إلى مشاكل متعددة.

لذا قامت الشركات المصنعة للسيارات بإضافة أنظمة مراقبة للإطارات عن طريق تزويد كل إطار بحساس لمراقبة ضغط الإطار، وإرسال البيانات إلى كمبيوتر السيارة لتحذير السائق في حال نقص ضغط الإطارات.

لكن قامت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة بتحذير قائدي السيارات من عدم الاعتماد كلياً على أنظمة مراقبة الإطارات، وأنه يجب فحص الإطارات بانتظام.

وكشفت الهيئة الألمانية على أنه يوجد قصور بعض الشيء في هذه الأنظمة، حيث أن النظام لا يبدأ في إطلاق الإنذار إلا بعد أن يفقد الإطار 20% من الضغط، أو يشير إلى 5ر1 بار كحد أدنى.

وأعطت الهيئة مثال على ذلك وقالت لدى الضغط العادي 5ر2 بار يتم التحذير لدى 0ر2 بار، إلا أن الضغط يكون قليلاً جداً لدى 1ر2 و 2ر2 بار؛ لأن هذا يزيد من الاستهلاك وتآكل الإطارات.

وأكد الخبراء الألمان على عدم وجوب الاعتماد الكلي على أنظمة مراقبة الضغط لأن ذلك يهدد سلامة السائق والركاب، وإجراء عملية الفحص العادي على الإطارات كل أسبوعين تقريباً، وقبل أي سفر.