كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومة تهمك.. اعرف من صوت سيارتك "مكان العطل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لخبراء السيارات، نقدم للسائقين قائمة بأبرز الأصوات التي تصدرها السيارة وتدل على مكان ونوع العطل، ويمكن معرفتها من خلال السطور التالية:-

صرير الفرامل

يصدر نظام الكبح صوتًا مرتفعًا عند الضغط على دواسة الفرامل، وذلك قد يكون دليلا تآكل الفرامل أو تحرك حزام التوقيت من مكانه.

صوت خروج العادم

يصدر عن نظام العادم "الشكمان" صوتًا مرتفعًا أثناء دوران المحرك وخروج الدخان، وذلك قد يكون دلالة على وجود ثقب بعلبة الشكمان أو عدم ثباته بشكل محكم في بدن السيارة.

الطنين

صوت الطنين أثناء السير قد يكون بسبب تآكل إطارات السيارة واختفاء مداسها.

وقد يكون دليلا على تلف مضخة الوقود، وذلك إذا كان صوت الطنين صادرًا من الخلف بجانب خزان الوقود.

احتكاك المسامير

هذا الصوت الأشبة باحتكاك القطع المعدنية ببعضها والصادر من أسفل غطاء المحرك قد يكون دلالة على ضرر بالمكابس أو الصمامات.

الطقطقة

يصدر هذا الصوت بسبب خلل في عمود المقود الموجود بين "الفتيس" و"الدركسيون".

طرْق بالمحرك

تلف الصمامات ينتج عنه أصوات أشبه بالطرق أو الخبط، وخاصة عندما يكون المحرك باردًا وتنخفض هذه الاصوات مع سخونة المحرك.

القرقعة

يصدر هذا الصوت الذي يشبه اصطدام قطعتين من الحديد ببعضهما بسبب تآكل اسطوانة الكلتش.

اهتزاز عنيف

عند اهتزاز السيارة بقوة وصدور أصوات متداخلة قد يكون دليلا على حاجتها إلى ضبط زوايا واتزان.

صوت الردياتير

صدور أصوات مرتفعة من مبرد المحرك "الردياتير" قد يكون بسبب تلف لوحة التسرب المطاطية وتسرب الأبخرة منها.

أزيز بالمنحنيات

أصوات الأزيز عند المنحنيات قد يكون بسبب خلل بضغط الهواء بالإطارات.

الكشط

يصدر الصوت المشابه للكشط بالأرض بسبب نسيان تحرير فرامل اليد، أو قد يكون بسبب جسم صلب عالق بأسفل بدن السيارة.

احتكاك السكاكين

في بعض الأحيان عند تخطي مطب صناعي أو السير بطريق غير معبد يصدر عن السيارة من الأمام صوت أشبه باحتكاك سكينتين ببعضهما، وهذه الحالة دلالة على عدم ثباب السوستة الملولبة واحتكاكها بقاعدتها.