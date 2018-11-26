“تقرير” شاهد مراحل تطور شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية من الماضي إلى الحاضر

الخليج ٣٦٥ نت – تقرير خاص (ابراهيم) – تعتبر صانعة السيارات الكورية الجنوبية كيا موتورز هي ثاني أكبر صانعة سيارات في كوريا بعد هيونداي، بمبيعات وصلت إلى 2.75 مليون سيارة في 2017 وحضور ملحوظ في العديد من الأسواق العالمية وتمتلك هيونداي 33.88% من أسهم كيا بقيمة 6 مليار دولار، وفي المقابل، تمتلك كيا حصص في 20 شركة فرعية تابعة لهيونداي، وتتراوح نسب هذه الحصص من 4.9% إلى 45.37% بقيمة إجمالية 8.3 مليار دولار.

البدايات: صناعة الدراجات

تم تأسيس كيا في عام 1944 تحت اسم كيونجسونج بريسيجن، لتبدأ في صنع أنابيب الصلب وقطع الدراجات، قبل قيام الشركة بصنع أول دراجة محلية في كوريا في عام 1951.

في عام 1952، غيرت الشركة اسمها رسمياً إلى صناعات كيا، لتقوم بصنع دراجات نارية صغيرة لهوندا في 1957 وشاحنات لمازدا في 1962، وقد دشنت كيا أول مصنع سيارات لها في عام 1973، لتبدأ في إنتاج مجال موديلات بريسا الصغيرة حتى عام 1981، قبل توقف الشركة عن إنتاج السيارات لأعوام بسبب عوائق سياسية آنذاك وعودتها في عام 1986، ليقفز إنتاجها من مجرد 26 سيارة إلى أكثر من 95,000 سيارة في 1987.

الإفلاس وصراع هيونداي وفورد حول كيا

في أواخر تسعينيات القرن الماضي، واجهت الأسواق الآسيوية واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ، ولم تنجو كيا من العاصفة آنذاك، لتعلن عن إفلاسها في 1997 قبل اشتعال المنافسة بين هيونداي وفورد للإستحواذ على كيا التي واجهت أصعب لحظاتها في ذلك الوقت ويعتبر هذا الوقت بالتحديد قبل بداية موقع الخليج ٣٦٥ نت بـ5 سنوت تقريباً.

تعاونت فورد مع كيا في الماضي وساعدت الشركة على العودة إلى مجال السيارات في عام 1986، ولكن هيونداي قدمت عرضاً أكثر إغراءً، لتستحوذ الشركة في النهاية على 51% من أسهم كيا، قبل إنخفاض هذه النسبة في الأعوام اللاحقة إلى حوالي الثلث، في المقابل، إشترت كيا حصصاً في 22 شركة فرعية تابعة لهيونداي، في صفقة “تمالك متبادل” بين الشركتين.

التصميم الفريد: أنف النمر

في عام 2006، قررت كيا أن التصميم هو “محرك النمو المستقبلي الأساسي”، لتقوم الشركة بالتعاقد آنذاك مع بيتر شراير، والذي عمل مسبقاً مع أودي لتصميم موديل TT وفولكس فاجن، كما فاز بجائزة التصميم لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد تعاقدوا أيضاً مع توم كيرنز، والذي عمل مسبقاً كمدير قسم التصميم لكاديلاك، حيث لعبا دوراً رئيسياً في توجيه كاديلاك ناحية تصميمات الزوايا الحادة والخطوط الجريئة.

بيتر شراير خاصة لعب دوراً كبيراً في تصميم شبكة التهوية على شكل “أنف النمر”، والذي أصبحت علامة مميزة لجميع موديلات كيا، حيث صرح شراير آنذاك برغبته في تصميم “علامة بصرية قوية، رمز ووجه يمكّن الناس من معرفة أن هذه السيارة قادمة من كيا ولو من مسافة بعيدة” وقد نجح في ذلك بتصاميم سيارات كيا الحالية وابرزها ستينجر وكادينزا.

كيا تنافس صانعات السيارات الفاخرة

في عام 2016، حصلت كيا على المركز الأول في دراسة مركز J.D.Power لأكثر صانعات السيارات موثوقية، وهي أول مرة تحصل فيها شركة سيارات غير فاخرة على مثل هذا المركز منذ عام 1989. ويُذكر أن كيا تقدم العديد من الموديلات الهامة في مجالها، مثل ستينجر وسيراتو وسول وأوبتيما وسورينتو وسبورتاج وكادينزا.

كيا الجبر “السعودية” ومبيعات كيا العالمية

بعد ان حصلت “الجبر للسيارات” عام 2009 الوكالة الحصرية لكيا موتورز في المملكة العربية السعودية فقد حققت العديد من المبيعات منذ تلك الفترة الى يومنا هذا وتم فتح مايقارب 70 منفذ خدمة مابين السيارات الجديدة والمستعملة ومابعد البيع والخدمات الاخرى في جميع أنحاء الممكلة, وحالياً وصلت مبيعات كيا إلى 44 مليار دولار سنوياً بقيمة سوقية تصل الى 12.6 مليار دولار، وتوظف الشركة أكثر من 44,500 فرد حول العالم.