كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسباب ظاهرة تأخير اشتغال المحرك عندما يكون باردا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم سنقدم كلم أسباب تأخير اشتغال المحرك (وأحيانا عدم الإشتغال)، فيما يلي:

1- خلل في منظومة الوقود:

وتشمل طرمبة الوقود - وقلب الطرمبة (مضخة الوقود) - مصفي الوقود - ريلي المضخة - البخاخات - منظم ضغط الوقود.

ضعف توريد الوقود هو احد الاسباب , وينتج عن تسريب وضعف في ضغط الوقود وبسبب عدم احاكم السيطرة على ضغط وقود كافي ما بين المضخة وصولا الى مسطرة البخاخات .

تسرب ضغط الوقود ورجوعه الى خزان الوقود يعود الى خلل في المضخة - خلل في منظم ضغط الوقود - عدم احكام شد خراطيم الوقود ( ليات الوقود ) داخل الطرمبة - تيبس وتلف الحلقات المطاطية ( O Ring ) داخل الطرمبة - تسريب للوقود من انبوب امداد الوقود - تسريب للوقود ناتج عن خلل او توسخ البخاخات .

2- تسريب لهواء الخلخلة (فاكيوم ليك):

أي بمعنى , دخول هواء خارجي الى داخل المحرك ناتج عن انفصال احد ليات الهواء - خلل في وجيه ( كازكيت) الثروتل بدي او الثلاجة .

هذا التسريب سوف يؤثر على نسبة احتساب قيمة كمية الهواء الداخل الى المحرك والمحسوب من قبل حساس ( MAF ) او ( MAP ).

حيث ان كمبيوتر السيارة يعتمد على هذين الحساسين لحساب النسبة الصحيحة للوقود في الخليط , وان دخول هواء طاريء وبدون حساب سوف يتحسسه حساس الاكسجين ويرسل تبعا لذلك معطيات الى وحدة السيطرة في الكمبيوتر مفادها وجود نسبة هواء اكثر من المعتاد وبالتالي فان عدم ضبط نسبة الخليط يعتبر سبب مهم جدا في ضعف اشتعال الخليط.

3- مصفي (فلتر) الهواء:

مصفي الهواء ونظافته له دور مهم في سهولة وسلاسة دخول الهواء الى المحرك وبالتالي توفير متطلبات المحرك من توفر هواء كافي يدخل بسهولة الى المحرك , كما ان خرطوم ( خرطوش ) الهواء وعدم انسداده او وجود شق وكسر فيه مهم كذلك .

4- خلل او انسداد صمام IAC:

ولغرض معرفة هذا الخلل والتاكد من وجوده , قم بالضغط على دواسة الوقود ( وانتم بكرامة ) برفق لحين فتح صمام الخانق بالكامل وذلك قبل تشغيل المحرك صباحا ومن ثم قم بتشغيل المحرك وبعدها ارفع قدمك عن دواسة الوقود فور اشتغال المحرك .

اذا اشتغل المحرك مع استخدام هذه الطريقة فاعلم ان صمام ( IAC ) فيه خلل او توجد اوساخ داخل الصمام تمنع حركته بالشكل الصحيح او وجود واساخ وانسداد في بيت الصمام في الثروتل بدي .

ان استخدام طريقة فتح صمام الخانق قبل تشغيل المحرك يعتبر بمثابة ( صمام IAC ) يدوي وعوض عن صمام ( IAC ) الكهربائي العاجز عن ادخال الهواء الى داخل المحرك في بدأ اشتغال المحرك .

5- خلل في حساس الكرنك:

عطل او قصر في الدائرة الكهربائية للحساس او توسخ وجه الحساس يعتبر سبب رئيسي .

ويجب الانتباه الى صلاحية بكرة الكرنك عند فحص الحساس .

ملاحظة:

في بعض الاحيان وعند حصول خلل في حساس الكرنك فان لمبة التحذير قد لا تضيء ولا يسجل كود عطل معين خاص بالحساس , والسبب هو :

اعتقاد الكمبيوتر ان سبب توقف المحرك عن الدوران عائد الى اسباب اخرى خارجية مثل نفاذ الوقود في خزان الوقود .

ومن المفارقات الوارد حدوثها , هو الالتباس الحاصل من قبل الكمبيوتر حينما يكتشف ان الفولتية الصادرة من حساس الكرنك ضعيفة ويتم تفسير هذه الحالة خطأ من قبل الكمبيوتر على ان قائد السيارة لا يقوم بتدوير المحرك و وبذلك تتعطل اجراءات الكمبيوتر لغرض بدأ التشغيل وتحقيق متطلبات التشغيل من نسبة خليط صحيح - شرارة مناسبة ,,الخ

في بعض السيارات مثل ( شيفروليه كولورادو ) , فان الكمبيوتر سوف يراقب اشارة حساس الكام شفت ويجد ان عمود الكام شفت يدور عند بدأ تشغيل المحرك ,ويلاحظ ان عمود الكرنك لا يدور وذلك بسبب انقطاع اشارة حساس الكرنك او ضعفها , هنا سوف يقوم الكمبيوتر على اجبار المحرك على التاخير في بدا التشغيل فورا .

على حسب تفسيري وفهمي لهذا الاجراء المتبع من قبل الكمبيوتر لحالة الاجبار , فانني اميل الى الاعتقاد بان الكمبيوتر يريد بذلك الحفاظ على المحرك من الضرر في حالة ان المحرك قد يكون عرضة الى حصول اختلاف في توقيتات المحرك وبذلك قد تتضرر المكابس والبلوف ,, الخ .

6- خلل ميكانيكي في المحرك:

مثل ضعف ضغط اسطوانات المحرك بسبب المكابس والشنابروالبلوف .

ضعف الضغط يؤدي الى عدم ارتفاع حرارة الخليط ( الوقود / الهواء ) الى الدرجة المناسبة للاشتعال وبمعاونة شرارة البواجي .

ضعف الضغط يزيد من صعوبة وطول الوقت اللازم لتشغيل المحرك , ومن الملاحظ ان هذه الحالة تحصل بشكل ملفت للنظر في الاجواء الباردة مما عليه في الاجواء الحارة .

7- البطارية والسلف:

ضعف في قوة شحن البطارية او ضعف في دوران السلف , مما يؤدي الى ضعف وبطيء في تولد الضغط وتعاظمه داخل اسطوانات المحرك .

8- خلل في حساسCTS:

وسوف نخصص موضوعا منفصلا لهذا الخلل.