“بالفيديو” شاهد ماقاله صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة حول الواقعة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المواطن “عمرو بافيل” صاحب السيارة الفارهة المحترقة خلال حديثة في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن كاميرات المراقبة المثبتة في منزله ساعدت الشرطة على التعرف بالجاني، حيث أكد أيضاً المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أنه تم إلقاء القبض على الجاني بعد تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف “بافيل” أنه استيقظ صباح يوم الجمعة قبل الماضي على أصوات الجيران، وخرج من منزله لمعرفة ما يحدث ليجد سيارته محترقة، فقام الاتصال بالدفاع المدني الذي حضر سريعاً وأخمد الحريق، مضيفاً أن بعد مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة في منزله تأكد أن الحريق حدث بفعل فاعل.

يذكر أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني بعد 3 أيام من وقوع الجريمة، كما أحيلت القضية إلى النيابة العامة.