عرض توكيلات الجزيرة على فورد F-150 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت توكيلات الجزيرة عرضاً على فورد F-150 2018 ضمن عروض نهاية العام، بخصم يبدأ من 7,000 ريال سعودي إلى 22,000 ريال.
ويأتي هذا تحت شعار “راعي البر ما يبيله غير الفورد F-150″، ويسري العرض حتى 30 نوفمبر 2018.
اشتراطات العرض:
- تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة.
- السعر لا يشمل قيمة اللوحات والاستمارة والنقل.
- الخصم شامل فئات XLT وما فوقها.
- تطبق الشروط والأحكام.
صورة العرض:
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