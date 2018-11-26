عرض توكيلات الجزيرة على فورد F-150 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت توكيلات الجزيرة عرضاً على فورد F-150 2018 ضمن عروض نهاية العام، بخصم يبدأ من 7,000 ريال سعودي إلى 22,000 ريال.

ويأتي هذا تحت شعار “راعي البر ما يبيله غير الفورد F-150″، ويسري العرض حتى 30 نوفمبر 2018.

اشتراطات العرض:

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة.

السعر لا يشمل قيمة اللوحات والاستمارة والنقل.

الخصم شامل فئات XLT وما فوقها.

تطبق الشروط والأحكام.

صورة العرض: