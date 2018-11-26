“تقرير” كيا سبورتاج 2019 وأهم التقنيات والمواصفات والأسعار Kia Sportage

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا مؤخراً عن سبورتاج 2019، وهو ما أضاف تحسينات وتحديثات طفيفة للغاية على كل من الخارجية والداخلية، قبل أن تتوفر لاحقاً لدى وكالة كيا الجبر، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز ما تقدمه الكروس أوفر الشهيرة من تقنيات ومواصفات تنافسية مقابل أسعارها المعقولة.

الخارجية

تأتي سبورتاج مع تحديثات طفيفة تتضمن مصدات أمامية وخلفية جديدة، مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها، مصابيح ضباب محسّنة على شكل مكعب ثلج، عجلات بتصميم جديد وقياس 16 إلى 19 إنش، كما ستضيف كيا 5 خيارات جديدة للطلاء مع الحفاظ على التحسينات الديناميكية من موديل 2018، وهو ما يتضمن غطاء حقيبة الأمتعة المنحني ومنافذ الهواء الأمامية السفلية وعوادم مزدوجة مع ألواح انزلاق خلفية.

الداخلية

حصلت مقصورة سبورتاج 2019 على مقود جديد، عدادات قياسات محدثة، فرش مزدوج اللون، نظام معلومات ترفيهي 7 إنش مع وجود خيار 8 إنش، مع الإبقاء على ميل الجزء الأوسط من عجلة القيادة بزاوية 7.2 درجة تجاه السائق لوصول أفضل، إضافة لوجود شاشة TFT-LCD ملونة مقاس 4.2 إنش بين العدادات لأنظمة مساعد السائق مع وجود مقاعد مريحة للغاية ذات خامات عالية الجودة ووجود خيار للحصول على مقاعد بأنظمة تدفئة وتهوية مع مساحة داخلية رحبة للغاية مع خيار للحصول على نظام صوتي JBL الفاخر بـ 8 سماعات ومضخم صوتي.

التقنيات والأمان

كيا سبورتاج 2019 تتوفر بأحدث التقنيات المساعدة للسائق، يتضمنها مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل وإيقاف، رؤية محيطية لتسهيل الركن، تنبيه تشتت السائق، تفادي الاصطدامات الأمامية، الكشف عن المشاة، مراقبة البقعة العمياء، كما أن نظام المعلومات الترفيهي الجديد يتميز بدعم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يعني توفير تحديثات دورية بحالة المرور، التنبيه بمواقع كاميرات مراقبة السرعة، حالة الطقس، دعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، نظام إدارة الثبات، تنبيه تقاطع المرور عند الرجوع للخلف، تحديد وضع القيادة، مع وجود 6 وسائد هوائية.

المحركات

تأتي كيا سبورتاج 2019 باثنين من المحركات، حيث الأعلى هو GDI سعة 1.6 لتر ذو قوة 175 حصان، إضافة لوجود خيار محرك ثنائي الصمامات سعة 2 لتر بقوة 157 حصان، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة ثنائي المقبض ذو 7 سرعات.

الفئات والأسعار

تتوفر سبورتاج 2019 الأحدث في المملكة لدى الوكيل، كيا الجبر، بالأسعار التالية: