لاند روفر ديفندر معدلة تتحول إلى بيك أب فخمة

الخليج ٣٦٥ نت – قررت شركتي كان للتصميم وتشيلسي للشاحنات إعطاء لاندروفر ديفندر مظهرا جديدا قبل أن تكشف لاند روفر نفسها عن الجيل الجديد من السيارة.

في عملية التعديل تم تحويل الـ SUV موديل 2015 التي تحمل محرك ديزل سعة 2.2 لتر إلى بيك أب رباعية الأبواب مع إعطائها لون الحجر البركاني الأسود.

تم منح السيارة مصد جديد بالإضافة لمصابيح ليد على شكل DRLs وزخرفات كرومية بالإضافة إلى عجلات 9*16 إنش، أيضاً أضيفت مخارج عادم بخطوط متقاطعة، لوح اقوى يحمي من الطين، كذلك تم تغيير السقف وغطاء المحرك والمصابيح الأخرى وإعطائها لمسات جديدة.

لم يقتصر التعديل على المظهر الخارجي وحسب، حيث نالت مقصورة ديفندر تغييرات شملت عجلة القيادة بلون أسود وفضي، صندوق قفازات مبطن ومفرغ، مقاعد جلدية جديدة أكثر فخامة، دواسات ألومنيوم مزخرفة يدوياً، بالإضافة إلى ساعة تشيرشيل جديدة في لوحة التحكم.

يعرض هذا النموذج المعدل والذي قطع 13,679 كيلومتر للبيع مقابل 89,763$ أي 337 ألف ريال سعودي وهو ما يعد أغلى بمقدار 29,000 ريال مقارنة برنج روفر سبورت في المملكة المتحدة.

