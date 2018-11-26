وزير ألماني يسأل مرسيدس وبي ام دبليو: ألن تصنعوا سيارات كهربائية بأناقة تيسلا؟

الخليج ٣٦٥ نت – لم يخف الوزير الألماني الفيدرالي للشؤون الاقتصادية والطاقة امتعاضه من تفوق تيسلا على بي ام دبليو وديملر وفولكس واجن في مضمار السيارات الكهربائية حيث نشرت صحيفة فرانكفورتر العامة الألمانية تساؤله عما إذا كان صانعي السيارات الألمان سيقومون بصنع لسيارات كهربائية تملك ولو نصف جاذبية سيارات تيسلا.

كان بيتر اّيتماير قد وجه سؤاله إلى اللجنة التي كان مقررا لها قيادة ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتي كان من المفترض أن يكون على رأسها ديتر زيتشه عن ديملر وهربرت ديس عن فولكس واجن وهارالد كروجر عن بي ام دبليو والذي انتهى به الأمر متغيبا عن الندوة.

استطرد اّيتماير مطالبا قادة شركات السيارات الألمانية بضرورة إيجاد أفكار جديدة لطرحها في السباق الإبداعي، إلا أن أيا من زيتشه أو ديس لم يجيبا على هذا التساؤل أو يقدما مبررا لموقفهم المتأخر من هذا السباق.

لم يظهر من موقف اّيتماير ما إذا كان راضيا عن الموديلات التي من المنتظر دخولها للسوق مستقبلا والتي من المفترض أن تكون أكثر أصالة واستقلالية بتصميمها في مقابل الموديلات الكهربائية الحالية التي لا تختلف عن مثيلتها التي تسير بالوقود الحفري كثيرا، إلا أن موقف الوزير الألماني قد يتغير بعد صدور مرسيدس EQC وبورش تايكان والمزيد من السيارات الألمانية المصممة لتأخذ السباق نحو السيارة الكهربائية الأفضل إلى مستوى جديد.