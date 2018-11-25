كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات "هيونداي إلنترا 2019" المتاحة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر إلنترا واحدة من أهم السيارات التي تقدمها بالسوق المحلي شركة جي غبور أوتو وكيل سيارات هيونداي الكورية في مصر، وهذه قائمة بأسعار الفئات المتاحة حاليا في مصر لموديل 2019 من السيارة: - إلنترا GL بسعر 325 ألف جنيه. - إلنترا GL SR بسعر 333 ألف جنيه. - إلنترا GL DAB ABS بسعر 355 ألف جنيه. - إلنترا GL Highline بسعر 375 ألف جنيه. - إلنترا GLS Exclusive بسعر 400 ألف جنيه. - إلنترا GLS Fully Loaded بسعر 430 ألف جنيه. - إلنترا GLS Limited بسعر 480 ألف جنيه. جدير بالذكر أن هذه الفئات تختلف في الكماليات والتجهيزات لكنها تشترك جميعا في نفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 127 حصان عند 6300 دورة للمحرك في الدقيقة، وعزمه 155 نيوتن متر عند 4850 دورة للمحرك في الدقيقة، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار ومواصفات "هيونداي إلنترا 2019" المتاحة في مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .