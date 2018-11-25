هاميلتون يختم فوزا عظيما في سباق أبوظبي لموسم 2018

فاز بطل العالم 5 مرات البريطاني لويس هاميلتون في السباق الختامي الذي إحتضنته حلبة ياس مارينا الإمارتية الجولة رقم 21 منطلقا من مركز الإنطلاق الأول لجائزة أبوظبي الكبرى لينهي موسم 2018 الذي إفتتح فوزه فيها بالسباق الإقتتاحي بأستراليا وتتويجه بطلاً لبطولة العالم للفورمولا 1 وذلك بفوزه بـ 11 سباقاً على مستوى عال.
وحقق هاميلتون البالغ من العمر 33 فوزه الـ73 في سباقات الفئة الملكة حيث حسم البريطاني اللقب في جائزة المكسيك الكبرى، قبل جولتين من نهاية البطولة.
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