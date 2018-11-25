كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصينيون يكرهون رائحة السيارات الجديدة .. وفورد تقدم الحل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر مؤخرا غبر غريب جدا عن الصين، حيث نشرت هذا الخبر صحيفة ديترويت فري بريس الأمريكية، ومن خلاله تبين أن الشعب الصيني يكره رائحة السيارات الجديدة بشكل هائل، وذلك على عكس الأغلبية العظمى حول العالم التي تعشق وتحب رائحة السيارات الجديدة.

ولهذا السبب توصلت فورد لحل لهذه المشكلة قد يساهم في زيادة مبيعاتها في سوق السيارات الصيني، حيث تقدمت الشركة بالفعل بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعملية مكونة من عدة خطوات تعمل على إزالة هذه الرائحة، وهي عملية ستقدمها كخدمة لعملائها وتتضمن ايقاف السيارة في الشمس لعدة ساعات مع فتح أبوابها ونوافذها وتشغيل التكييف الساخن والمروحة على أعلى سرعة.

وذكرت فورد أن هذه الرائحة تصدر بسب تفاعل بعض المواد الكيماوية المستخدمة في لصق أجزاء المقصورة الداخلية مع رائحة المواد البلاستيكية وأيضا مع رائحة الجلد المستخدم في فرش المقاعد، لذلك يمكن أزالتها بمزيج من الهواء العادي وأيضا الهواء الساخن من تكييف السيارة أثناء ايقاف السيارة تحت أشعة الشمس لعدة ساعات.