كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك.. ومؤشرات تلفه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إحدى أهم أجزاء السيارة هو جوان كيلاس، ولمن لا يعرفه فهو عبارة عن جزء رفيع من المعدن، يعمل على منع تسرب الماء أو الزيت من المحرك إلى الخارج، أي أنه يمنع السوائل من الخروج من المحرك.

وجوان كيلاس له أسماء متعددة ومنها “وجه السلندر، أو رأس المحرك”، ويرجع تلف هذا الجزء الهام في المحرك إلى النقص الشديد في مياه التبريد مع استمرار تشغيل المحرك وقيادة السيارة بهذا الوضع لفترة طويلة، مع ملاحظة أنه في حال زيادة فترة القيادة مع نقص المياه وارتفاع درجة حرارة المحرك يمكن أن يسبب حدوث اعوجاج في وجه السلندر.

وتوجد عدد من المؤشرات التي تدل على تلف جوان كيلاس وهي كما يلي:

- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة كبيرة حتى مع وجود مياه في الردياتير للتبريد.

- عند فحص قربة المياه يلاحظ اختلاط المياه مع الزيت، وقد يكون بشكل بسيط، كما يتم ملاحظة رغوة بنية اللون.

- النقصان المستمر في سائل التبريد على الرغم من تزويد قربة الماء والردياتير بالمياه بصفة دائمة.

- ملاحظة وجود تسرب من الجوان، وغالبا يكون التسريب عبارة عن ماء وزيت.

هذا ويمكنك عمل اختبار للتأكد من تلف الجوان، وذلك عن طريق تشغيل المحرك لمدة 20 دقيقة، ثم القيام بالضغط على الخرطوم العلوي فإذا كان ليناً وسهلاً الضغط عليه، فإن هذا يدل على تلف وجه السلندر.

ويوجد ملاحظة هامة، وهي عند تغيير جوان كيلاس، وعند قيادة السيارة بعدها لا تضغط على السيارة، ولا تسير على السرعات العالية لمدة أسبوع أو 500 كيلو متر، كما يجب بعد أنتهاء الأسبوع أو السير لمسافة 500 كيلو متر التوجه إلى الميكانيكي أو تقوم أنت بعملية ربط لمسامير الجوان بشكل محكم.