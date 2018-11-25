ما هو نظام الدفلوك؟ وما أهميته في السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني في السيارات، تم إضافة الكثير من الأنظمة الحديثة للسيارات، لكن بعض السائقين لا يدرون كيفية عملها، ومن الأنظمة الهامة في السيارات نظام الدفلوك، وهو نظام هام يعمل على انقاذ السيارة في حالة التغريز بالصحراء، وتجاوز العقبات والحفر الكبيرة في الطريق.

وتعتمد طريقة عمل نظام الدفلوك على توزيع الحمل على الإطارات الأربعة في حال وجود مشكلة مثل التغريز كما ذكرنا، حيث سنجد أن إطار واحد فقط الذي يتحرك وهو الذي يهبط في الرمال وباقي الإطارات لا تتحرك، لكن الدفلوك يقوم بتحريك جميع الإطارات حتى يتمكن قائد السيارة من الخروج من هذه المشكلة.

مع ملاحظة أن نظام الدفلوك يختلف عمله حسب نوع السيارة، حيث أن هناك سيارات يعمل فيها الدفلوك مع الإطارات الخلفية، في حين تأتي سيارات أخرى مع نظام دفلوك يعمل مع الإطارات كلها.

وينصح الخبراء بغلق نظام الدفلوك بعد الخروج من التغريز أو المشكلة أياً كانت، حتى لا يؤثر على الدفرنس، كما لا ينصح بتشغيل النظام فوق سرعة 50 كيلومتر.

ويتساءل بعض قائدي السيارات حول إمكانية تركيب نظام الدفلوك للسيارات ذات الدفع الرباعي والتي لا تمتلكه، أجاب الخبراء بأنه بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي التي لا تمتلك النظام، يستطيع أصحابها تركيب نظام الدفلوك، وذلك بإضافة القطع الميكانيكية للدفرنس، كما تحتاج إلى برمجة كمبيوتر السيارة على النظام.