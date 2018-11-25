جينيسيس GV80 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تم تدشين جينيسيس GV80 خلال معرض نيويورك للسيارات 2017 كنموذج اختباري لـ SUV، وقد ظهرت اليوم بأولى صورها التجسسية في هيئتها الإنتاجية.

من المخطط أن تكون جينيسيس GV80 هي أول كروس أوفر يتم إضافتها إلى الطرازات الخاصة بالعلامة الفاخرة، رغم وجود خطة لإضافة اثنين من سيارات SUV الأخرى مستقبلاً لزيادة توازن موديلات الشركة ككل، نظراً لاقتصار كافة الطرازات الحالية على السيدان فقط.

يمتلك النموذج الإنتاجي الذي تم رصده بالصور التجسسية خطوط مشابهة للنموذج الاختباري السابق، حيث نجد بعض التشابهات مثل المصابيح الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الشبك الأمامي ذو النمط الخماسي المتشابك، مع التركيز على سهولة الاستخدام بالداخلية.

هذا ويفترض توفير السيارة بنسخ بنزين وهجينة، مع توقعات برؤية كروس أوفر GV70 فور الكشف عن GV80 الأكبر، إضافة لوجود خطة لإطلاق SUV ثالثة خلال عام 2021، على أن يتم تدشين جينيسيس GV80 رسمياً خلال نهاية العام المقبل، أو مطلع عام 2020.