كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا ستلغي الشراكة مع "بيجو" في إنتاج السيارات الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد كلا من تويوتا وبيجو لإلغاء عقد الشراكة بينهما في إنتاج السيارات الصغيرة، وهذا بحلول عام 2021 وفقا للتسريبات الجديدة التي طرحها موقع فرنسي.

تقوم الشركتان حالياً بإنتاج السيارات الصغيرة في مصنع مجموعة بيجو ستروين في جمهورية التشيك، ولكن الإنتاج سيتوقف في عام 2021 حيث سينتقل المصنع لملكية تويوتا وفق صفقة بيع بينها وبين المجموعة ولا تتوفر أي معلومات عما ستفعله تويوتا في مصنعها الجديد.

من ناحية أخرى ستستمر علاقة المجموعة بتويوتا في إنتاج الشاحنات التجارية في عدد من المصانع في إسبانيا وفرنسا وتصديرها إلى أسواق عالمية.