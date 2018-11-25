تعرف على أسباب رائحة السيارة الجديدة وكيفية التخلص منها أو الحفاظ عليها

الخليج ٣٦٥ نت – تُشعرنا رائحة السيارات الجديدة بالسعادة والفرحة، كما أنها تُذكرنا بكل ما هو جديد وفخم ونظيف، ولكن ما هي أسبابها وكيف نتخلص منها أو نحافظ عليها في حالة رغبنا في ذلك؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

يعود إعجابنا برائحة السيارات الجديدة إلى إعجابنا بالسيارات في حد ذاتها، أما عن منبع الرائحة، فهو مزيج يتضمن أكثر من 60 مُركَّب عضوي متطاير عن أسطح الداخلية المصنوعة من البلاستيك والجلد والأخشاب في بعض الأحيان.

وتتضمن أبرز 5 من المُركَّبات التي تكوّن رائحة السيارة الجديدة كل من:

1) التولوين: يُعد أحد أشهر المذيبات السائلة، ويتم استخدامه في طلاء الأظافر والعديد من الطلاءات والأصماغ.

2) إيثيل البنزين: يُعد هذا أيضاً مُذيب، ولكنه غازي دون لون وقابل للاشتعال، حيث يُعد أحد المشتقات البترولية وله رائحة تشبه البنزين، كما بتواجد بالدهانات.

3) الستايرين: لا يتوفر هذا المُركَّب بشكل منتشر في الطبيعة، ما يوجب ضرور تحضيره معملياً، رغم وجوده بكميات قليلة للغاية في بعض الفواكه والخضروات، ويستخدم في العديد من المواد مثل المطاط والقطع العازلة بالمقصورة.

4) الزيلين: يتواجد هذا السائل القابل للاشتعال ذو الرائحة الحلوة في قطران الفحم والبترول، وهو مذيب يستخدم بصناعة المطاط والجلود.

5) ثلاثي ميثيل البنزين: يُعد هذا السائل هيدروكربون عطري، ويستخدم في المذيبات والمخففات، كما يوجد كمادة مضافة في وقود السيارات، حيث تتحلل تركيبته الكيميائية بفعل التوقف في أشعة الشمس لفترة طويلة.

ونظراً لكون أغلب هذه المُركَّبات في الواقع مضرة بالصحة، تعمل العديد من الشركات مثل فورد وتويوتا على إيجاد طرق لتقليل تركيزها، مع حث العملاء على عدم استنشاقها لفترات طويلة، رغم أنه ليس أمراً خطيراً بدرجة كبيرة لأن هذه الرائحة مؤقتة، حيث أن هذه المُركَّبات متطايرة بطبيعة الحال، فهي تختفي بمعدل 20% أسبوعياً خلال الفترة الأولى من بدء استخدام السيارة.

وفي حالة الرغبة في التخلص من رائحة السيارات الجديدة، يمكن اتباع هذه الخطوات الأربعة:

1) إزالة الأغلفة البلاستيكية: تُعد الأغلفة والأغطية البلاستيكية هي أحد أكبر العوامل المساهمة في الرائحة الكيميائية للداخلية التي تعمل حفظ المقصورة بحالتها الجديدة، فتأكد من نزعها كلها سريعاً للتخلص من الرائحة بشكل أسرع.

2) فتح النوافذ: في حالة كان الطقس مناسباً، قم بفتح النوافذ دائماً أثناء قيادتك لسيارتك الجديدة وعند توقيفها بالمرآب الخاص بك أيضاً للعمل على دخول الهواء المنعش للمقصورة والتقليل من حدة الرائحة.

3) اركن سيارتك بالخارج: إذا كنت لا تشعر بالأمان الكافي لترك نوافذ سيارتك مفتوحة أثناء توقيفها، فقم بركنها بالخارج، نظراً لكون بعض الروائح تأتي من طلاء الخارجية ومنظف النوافذ، ما يساعد على التقليل من قوة رائحة هذه المُركَّبات.

4) الركن أسفل أشعة الشمس: يساعد ترك سيارتك أسفل لمدة ساعتين على الأقل في تخفيف حدة رائحة السيارة الجديدة، وذلك نظراً لكون بعض المُركَّبات، مثل ثلاثي ميثيل البنزين كما ذكرنا سابقاً، يتحلل كيميائياً بفعل الإشعاعات الشمسية.

أما عن أهم الخطوات الممكن اتباعها للحفاظ على الرائحة الجديدة للسيارات، فهي كما يلي:

1) التنظيف في الطقس الدافئ: انتظر حين يكون الجو دافئاً بعض الشيء وقم بتنظيف السيارة بشكل جيد مع جمع أي مخلفات بالداخل واستخدام المكنسة الكهربائية.

2) مسح الأسطح: استخدم مناشف تنظيف السيارات المبللة لمسح كل من لوحة القيادة، المقوّد، الأبواب الداخلية ولكن فيما عدا الأسطح الزجاجية نظراً لكونها ستؤدي لاتساخها.

3) وضع معطر السيارة: بعد الانتهاء من التنظيف الكامل، قم بشراء أحد أنواع معطرات هواء المقصورة التي تقوم بنشر رائحة مقاربة للغاية من رائحة السيارات الجديدة في كافة أرجاء الداخلية، ويأتي المعطر بشكله التقليدي كعلّاقة يتم تثبيتها أعلى مرآة الرؤية الخلفية، إضافة إلى فواحات يتم وضعها قرب فتحات تهوية المكيف لزيادة قوة الرائحة بالمقصورة.

4) إغلاق النوافذ: فور تنفيذ كافة الخطوات السابق ذكرها، قم بإغلاق النوافذ لفترة طويلة مع وضع السيارة في مكان دافيء، وهو ما سيعمل على تحسين جودة رائحة السيارة الجديدة.