كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفس سعر "هوركان".. سيارات يمكن استئجارها بـ65 ألف جنيه في سوق المستعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد سيارة لامبورجيني هوركان من أغلى أنواع السيارات المتاحة للإيجار في العالم ويبلغ متوسط إيجارها في اليوم الواحد حوالي 56 ألف جنيه مصري تقريبًا، لذا جمعنا لكم أبرز 5 سيارات في السوق المصري يمكن إيجارها بنفس قيمة هوراكان، وهم:-

فورد فييستا

للباحثين عن سيارة مستعملة بنفس سعر إيجار لامبورجيني هوركان لمدة يوم واحد، قد تحقق فورد فييستا 1997 حتى طراز 2000 حلمك، حيث تتراوح أسعار السيارة في سوق المستعمل بين 45 و60 ألف جنيه، وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.

رينو ميجان

رينو ميجان موديل 1999 متوسط أسعارها في سوق المستعمل 60 ألف جنيه تقريباً، وتتميز السيارة بتزويدها بتكييف هوائي، وابرز ما يعيب السيارة صعوبة إعادة البيع، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وقانون العرض والطلب.

فيات سيينا

سيارة فيات السيدان سيينا، يمكن اقتنائها بأسعار تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه، وقد تزيد قليلاً بحسب الحالة، وتتميز السيارة برخص ثمنها مقابل إمكانياتها وسنة الصنع، ولكن من أبرز عيوبها عدم توافر قطع الغيار بشكل دائم.

هيونداي أكسنت

السيارة الكورية صاحبة الشعبية الكبيرة، يمكن شرائها بنفس سعر إيجار لامبورجيني هوركان لمدة يوم واحد أيضاً، ويبلغ متوسط أسعار السيارة طراز 1999 في سوق المستعمل 60 ألف جنيه تقريبًا ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وسنة الصنع، وتتميز السيارة بتوافر قطع الغيار وسهولة إعادة البيع، ويعيب السيارة عدم ثبات السيارة علي السرعات الكبيرة.

بيجو 405

تعد سيارة بيجو 405 من السيارات السيدان المناسبة للباحثين عن سيارة بأسعار متوسطة، حيث يبدأ أسعارها في سوق المستعمل من 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية، وتتميز السيارة بثباتها العالي علي السرعات الكبيرة، وأبرز مايعيبها عدم توافر قطع الغيار بشكل كبيرة .