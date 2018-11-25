“مقارنة” الفرق بين رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – تحملت رنج روفر ايفوك اختبار الزمن عندما استمرت لثمانية أعوام دون الحصول على إعادة تصميم كاملة مع الحفاظ على هيئتها كـ SUV رائعة المظهر، قبل أن تقوم الشركة أخيراً بالكشف عن الجيل الثاني منها مؤخراً، فدعونا نتعرف اليوم على مدى الاختلافات بينها وبين الجيل السابق.

المقدمة والجوانب

تمكنت لاند روفر من تغيير المقدمة بالكامل مع المحافظة على واجهة ايفوك المميزة، حيث نجد مصابيح أمامية أنحف ذات تأثيرات بصرية جديدة، شبك ذو شكل محدث، منافذ هواء جانبية أنحف وفتحات تهوية سفلية منحنية لأسفل مع لمسات نحاسية بفئة R-Dynamic، إضافة لوجود خط جانبي أسود سفلي يصل بين المقدمة والخلفية، مقابض أبواب متداخلة تشبه تلك الخاصة بموديلات تيسلا، دون تغيير السقف المائل للخلف بحدة واللمسات الجانبية ما بين الأبواب الأمامية وغطاء المحرك أو حجم ايفوك ككل، رغم زيادة طول قاعدة العجلات بقدر 20.23 ملم مع تقليل فراغات الألواح الخارجية لتحسين المظهر العام.

الخلفية

حصلت ايفوك 2020 بالخلف على مصابيح أطول وأنحف متصلة بخط أسود يحمل علامة رنج روفر، مع إعادة تصميم كل من لوحة السيارة، المصابيح السفلية والمصد الخلفي.

الداخلية

كانت ايفوك تحمل مقصورة حديثة بالفعل، ولكن لموديل 2020، تمت إضافة خيار الحصول على شاشة مزدوجة، مع تخصيص الشاشة العلوية لنظام الترفيه المعلوماتي وتفعيل أنظمة التحكم بالمناخ عبر الأخرى السفلية، إضافة لوجود شاشة 12.3 إنش خاصة بالسائق خلف المقوّد لجعل الداخلية رقمية بالكامل، مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

هذا وقد قامت لاند روفر بتغيير تصميم لوحة القيادة لجعلها أقل سماكة وأكثر انسيابية، مع زيادة سعة تخزين صندوق القفازات والكونسول الوسطي بفضل قاعدة العجلات الأكبر، إضافة لزيادة حجم صندوق الأمتعة ومساحة الأرجل للركاب بالخلف، مع استبدال ناقل الحركة المعتمد على قرص دوار بعصا تقليدية.