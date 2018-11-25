هيونداي سوناتا 2020 تظهر في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – يستمر تطوير الجيل التالي من هيونداي مع تمكن المصورين من التقاط صور تجسسية جديدة للموديل القادم أثناء توقفه بأحد صالات الركن في كوريا الجنوبية، ورغم وجود تمويهات مكثفة، إلا أن اللقطات الجديدة تكشف مزيد من التفاصيل.

بداية، يمكننا ملاحظة وجود عجلات كبيرة مزدوجة اللون، وهو ما يوحي بأن هذه قد تكون الفئة الرياضية أو الأعلى من سوناتا الجديدة، إضافة لوجود رفارف وخطوط مهيبة أكثر.

تظهر صور الداخلية لوحة قيادة مغطاة بالكامل مع مقاعد مغطاة بالجلد البني مع لمسات من اللون ذاته داخل باب السائق.

مع قاعدة العجلات الجديدة والخطوط الأكثر حدة، يُظهر لنا تصميم سوناتا الجديدة مدى تأثر سلاستها بعناصر مستوحاة عن نموذج لي فيل روج الاختباري الذي تم إطلاقه مؤخراً بمعرض جنيف.

هذا ومن المتوقع قدوم هيونداي سوناتا 2020 بمحركات هجينة تشحن ذاتياً وأخرى تشحن بالقابس، على أن يتم تدشينها خلال العام المقل.