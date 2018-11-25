عرض توكيلات الجزيرة على فورد كروان فيكتوريا 2011 المستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت توكيلات الجزيرة عرضاً على فورد كروان فيكتوريا 2011 المستعملة ضمن عروض نهاية العام، بسعر يبدأ من 19,999 ريال سعودي إلى 29,999 ريال “الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة”.

ويأتي هذا تحت شعار “لا تحتار.. ما عليك إلا تختار”، ويسري العرض حتى 30 نوفمبر 2018 أو حتى نفاذ الكمية.

الفئات المشمولة بالعرض:

فورد كروان فيكتوريا 2011- فئة ستاندرد.

اشتراطات العرض:

السيارات تباع كما هي على حالتها.

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة بالصورة.

السعر لا يشمل رسوم نقل الملكية والتأمين.

تطبق الشروط والأحكام.

صورة العرض: