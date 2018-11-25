عرض توكيلات الجزيرة على فورد إدج 2013 المستعملة

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت توكيلات الجزيرة عرضاً على فورد إدج 2013 المستعملة ضمن عروض نهاية العام، بسعر يبدأ من 42,999 ريال سعودي إلى 56,999 ريال “الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة”.

ويأتي هذا تحت شعار “لا تحتار.. ما عليك إلا تختار”، ويسري العرض حتى 30 نوفمبر 2018 أو حتى نفاذ الكمية.

اشتراطات العرض:

السيارات تباع كما هي على حالتها.

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة بالصورة.

السعر لا يشمل رسوم نقل الملكية والتأمين.

تطبق الشروط والأحكام.

صورة العرض: