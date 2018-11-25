“بالفيديو” إمرأة تفقد السيطرة على سيارتها داخل ورشة الصيانة بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – فقدت إمرأة السيطرة على سيارتها أثناء دخولها لإحدى ورش الصيانة بالمملكة لإجراء بعض الإصلاحات، وكادت أن تدهس عاملاً داخل تلك الورشة، وقد وثق ذلك مقطع فيديو للحادثة.

وأظهر مقطع الفيديو قائدة السيارة وهي تدخل بمركبتها إلى الورشة وتفقد السيطرة عليها، ومحاولات من العاملين لإيقاف السيارة.

كما أكدت المصادر عدم إصابة العاملين داخل الورشة بأي إصابات.