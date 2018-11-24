كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لاند روفر تكشف عن سيارتها "رنج روفر إيفوك 2020" الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لاند روفر عن الجيل الثاني والجديد من رنج روفر إيفوك، أحد أفضل سياراتها مبيعاً وأكثرها حصداً للجوائز العالمية.

حافظ الجيل الجديد من إيفوك على تصميم كوبيه مع تحسن أبعاد السيارة واقترابها من نسب تصميم مثالية تستلهم عناصرها من شقيقتها فيلار وتحمل جنوط بتصميم جديد وقياس 21 إنش، ومن ميزات التصميم الجديد مقابض الأبواب المخفية وإنارة LED فائقة النحافة.

التصميم الداخلي يأخذ إيفوك إلى مستوى أعلى جديد من الفخامة يتماثل تصميم شقيقتها فيلار ويجمع بين اللمسات الكلاسيكية والتقنيات الحديثة مع توفير شاشة وسطية قياس 10 إنش للنظام المعلوماتي ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش. وتوفر إيفوك نقطة اتصال WiFi تسمح لـ8 أجهزة بالاتصال بالإنترنت, ووفرت لاند روفر 6 مقابس USB موزعة في أنحاء السيارة. وبالنسبة لركاب الصف الثاني فسوف يحصلون على حامل للأجهزة اللوحية مع مقبس للشحن.

الجديد في إيفوك ليس تصميمها فقط، بل حتى قاعدة عجلات السيارة هي جديدة بالكامل ولكنها بأبعاد مقاربة لسابقتها مع تحسين أبعاد أرجل الصف الثاني بـ20 ملم وحيز تخزين الأمتعة الذي يمكن أن يتسع لـ591 لتر أو 1,383 لتر عند طي مقاعد الصف الثاني.

من حيث المحركات فقد حصلت إيفوك على نظام 48 فولت سيسمح بإنتاج فئات هجينة والتي لن تكشف عنها الشركة قبل عام على الأقل، أما عند إطلاق السيارة فسوف تأتي بمحركات ديزل 2.0 لتر تنتج 150 أو 180 أو 250 حصان، وستتوفر محركات بنزين سعة 2.0 لتر تنتج 200 حصان أو 249 حصان أو 300 حصان، وستتوفر جميع الفئات بنظام دفع رباعي وأنظمة لاند روفر Active Driveline و Driveline Disconnect و Adaptive Dynamics التي تعمل مجتمعة لصمان أفضل أداء على جميع الطرق وتحسن استهلاك الوقود وديناميكية القيادة. وتحسنت قدرة السيارة على خوض المياه بـ100 ملم حيث تستطيع إيفوك الجديدة كلياً الدخول لعمق 600 ملم من المياه.