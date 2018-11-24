إليك ملخص حقوق المسافرين بالقطارات في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر المهندس “محمد الشبرمي” نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي، ملخصا للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، وإليكم أبرز ما جاء في اللائحة التفصيلية:

لا يعد المُشغّل “مقدم الخدمة” مسؤولاً عن نقل المسافر عند تأخره عن الموعد لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل.

لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة.

حال قام المشغل بالامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح، يلتزم بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل مع تعويض يعادل 50% من قيمة تذكرة المسار الملغى، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية مع التزام المشغّل بإتاحة الاختيار للمسافر.

يلتزم المشغل بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلية، ويجب عليه فى هذه الحالة إبلاغ المسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى.

لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعى الأمن والسلامة.

فى حال قام المشغل إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بـ 6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكره لخط السير غير المستخدم.

فى حال قيام المشغل بإبلاغ المسافرين عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 6 ساعات، فللمشغل الخيار في إرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير عبر المستخدم، مع تعويض يعادل 25% من قيمة التذكرة للرحلة الملغية، أو إيجاد وسيلة سفر أخرى خلال 3 ساعات من وقت الرحلة الملغاة مع تحمل المشغل فارق التكلفة، وتعويض المسافر بما يعادل 25% من قيمة التذكرة.

تقديم شكوى عند إخلال المشغل بأي من حقوقه وواجباته، حيث يوجد خانة للشكاوى عبر مواقعهم الإلكترونية، ويلتزم المشغل بالرد خلال (15) يوما من رفع الشكوى على الموقع قبل أن تنظر فيها هيئة النقل في حال التأخير.

وفيما يخص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إليكم أهم ما جاء في هذه الحقوق:

توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار.

توفير منصات المعاينة لاستقبال المسافرين منهم.

توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار.

توفير دورات مياه خاصة بهم في المحطات والقطارات.

توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقا لسياسة المشغل.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديًدا حالات كف البصر أو الصمم مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها.

ويمكن الاطلاع على الملخص الكامل من خلال الرابط:

.https://www.pta.gov.sa/adminsa/pdf/20181123171830_railwayPassengersRights.pdf