كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودج تشالنجر SRT ديمون تحترق كلياً بشكل مفاجئ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتخر دودج بسيارتها تشالنجر SRT ديمون منذ الكشف عنها بشكل كبير، نظراً لقوتها وسرعتها وأدائها على الخطوط المستقيمة، ولكن الأمور لا تسير بأحسن حال للشركة الأمريكية فبعد أن خسرت عدة سباقات مع منافساتها، ها هي تشتعل بشكل كلي من تلقاء نفسها.

وفقاً للمالك فإن سبب الحريق ان ناقل الحركة الذي تسرب منه الزيت ما أدى لاستعاله فوراً ووصل الحريق للسيارة كاملة. لم تعلق دودج على الحادثة حتى الآن ولكنها بالتأكيد نقطة سوداء للسيارة وسمعتها.

يذكر أن دودج تشالنجر SRT ديمون تحمل محرك V8 سوبرتشارج بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 840 حصان.