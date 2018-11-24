ما هو سبب احراق السيارة الفارهة بواسطة شخص متنكر في زي نسائي؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة في بيان صحفي سابق أن التحريات وإجراءات الاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم المتنكر في زي نسائي والذي أضرم النار في سيارة أودي فارهة تزيد قيمتها على 600 ألف ريال، كما أنه تم إيقافه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر أن سبب ذلك الحادث كان خلافاً سابقاً، وأوضحت المصادر أيضاً أن الحادثة وقعت في حي النعيم شمال جدة.
يذكر أن مقاطع فيديو له انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يسكب مادة بترولية على السيارة قبل أن يشعل فيها النار.
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