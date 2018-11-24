كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد طرح ماكلارين 720S سبايدر بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة ماكلارين طرح نسختها 720S سبايدر الجديدة كليًا، في 7 ديسمبر المقبل، فقد حصلت السيارة الجديدة على سقف أوتوماتيكي قابل للطي.

وحصلت السيارة على محرك مميز V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر والذي ينتج قوة تبلغ 710 حصان تمكنت من سحق جميع منافساتها بكل سهولة، كما تعمل مكلارين على زيادة الأحصنة قليلًا مقابل الوزن الزائد، لكي تتمتع بالانسيابية العالية والأداء القوى مثل شقيقتها الكوبيه.