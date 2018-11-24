كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بورش" تستعد لإطلاق سيارة رياضية جديدة.. في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد شركة بورش، لإطلاق جيل جديد من أيقونتها السيارات الرياضية 911، خلال فعاليات معرض لوس أانجلوس المقرر إطلاقه في 27 نوفمبر من العام المقبل.
أكدت الشركة حصول سيارتها على تحسينات انسيابية عديدة بالإضافة إلى تحديثات جديدة في الهيكل الخارجي تشمل الصدام الأمامي والخلفي والمصابيح.
وتأتي السيارة بتصميم ثوري وتحتفظ بهويتها منذ الجيل الأول عام 1963، مما جعل بورش موحدة التصميم، على الرغم تزويدها بتقنيات حديثة لجعلها أكثر سرعة.
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