كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا يمكنك الحفاظ على بطارية السيارة في المسافات القصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم نصائح تقدمها الهيئة الألمانية للفحص الفني لحماية البطارية في الشتاء وخاصة في المسافات القصيرة.

وقالت الهيئة الألمانية إنه يمكن تشغيل أقل عدد ممكن من التجهيزات التي تستهلك التيار الكهربائي، وذلك أثناء القيادة للمسافات قصيرة، طالما أن ذلك لن يضر بالسلامة.

وأوضح فينتشينزو لوكا عضو الهيئة الألمانية أن قائد السيارة لا يمكنه الاستغناء عن الضوء للرؤية الواضحة على سبيل المثال، على العكس من التجهيزات الإضافية للراحة مثل تدفئة المقاعد وأنظمة الصوت الفائقة التي تستهلك المزيد من التيار، والتي لن تتمكن السيارة من إعادة شحن الطاقة التي تم استهلاكها في المسافات القصيرة بشكل كافٍ.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن السيارات الحديثة بها أيضا العديد من الأنظمة التي تستهلك التيار حتى في حال توقف السيارة، فالموديلات الكبيرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكم منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة، ومن هذه الأنظمة نظام الدخول بدون مفتاح ونظام الإنذار، وعند عدم إغلاق السيارة في المرآب تبقى بعض وحدات التحكم أيضا في وضع الاستعداد وهو ما يتطلب استهلاك التيار.