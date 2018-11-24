تعرف على أبرز 8 سيارات SUV بمحرك 12 سلندر قبل اختفاءه من الأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – من منظور عملي، لا يوجد سبب حقيقي لاستخدام محرك ضخم يضم 12 إسطوانة بعد أن أثبتت المحركات ثمانية وسداسية الاسطوانات نفسها في الطرق الممهدة والوعرة أيضا، لهذا السبب اسقط معظم صانعي السيارات هذا الخيار من حساباتهم لصالح الخيارات الأكثر توفيرا في الوقود، لهذا قد لا نرى سيارات بمحركات 12 إسطوانة في السوق قريبا، إلا أن هذا اليوم لم يأت بعد، لذا دعونا نلقي نظرة على أبرز سيارات SUV حملت هذا المحرك العملاق على مر التاريخ.

لامبورجيني LM002

بمحرك V12 سعة 5.2 لتر مطلقا قوة 426 حصانية وسرعة قصوى 190 كيلومتر في الساعة، قد لا تظن أنها مبهرة للغاية، إلا أن رامبو لامبو كما كانت معروفة كانت السيارة التي يحلم بها كل محبي القيادة على الطرق غير الممهدة في الثمانينيات.

مرسيدس AMG G65

أما محبي الطرق السريعة فسيفضلون هذا الموديل الذي يحمل محرك بضاغطين توربينيين V12 وقوة 621 حصانية وسرعة قصوى 230 كيلومتر في الساعة.

بنتلي بنتايجا

تستطيع بنتايجا الوصول من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة، وقد أثبتت بنتلي تفوق الموديل الحامل للمحرك W12 سعة 6 لتر في القوة على الموديلات المماثلة بمحرك ديزل ثماني بضاغطين توربينيين.

فولكس واجن طوارق W12

حققت هذه الـ SUV بمحرك W12 سعة 6 لتر نجاحا واضحا في السعودية وأوروبا بعد أن كان من المقرر صنع 500 نسخة منها فقط.

اودي Q7 V12 TDI

أما محبي سيارات السباق، فقد صممت هذه السيارة التي يطلق محركها قوة 489 حصانية بناء على تقنية محرك سيارة R10 TDI الديزل للسباق.

برابوس 800 وايدستار

صمم محرك البرابوس ذا 12 إسطوانة خصيصا لها ليطلق قوة 800 حصانية واستدعت تحديد سرعتها القصوى الكترونيا عند 240 كيلومتر في الساعة بدلا من تحريرها حيث كانت لتصل بسهول إلى 270 كيلومتر في الساعة والذي بدا مبالغا فيه بالنسبة لحجمها.

برابوس GLK

أما هذا الموديل فقد أطلق القوة الكاملة للمحرك V12 دون تحجيم للسرعة فوصلت سرعتها القوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

بي ام دبليو X5 V12 لو مان

كانت هذه السيارة مغامرة بي ام دبليو عندما وضعت محركها المصمم للسيارات المنافسة في سباق لو مان داخل X5 لتنتج قوة 700 حصانية.