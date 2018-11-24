ما وظيفة صمامات محرك السيارة؟ وما مؤشرات تلفها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الصمامات أحد الأجزاء الهامة التي يعتمد عليها نظام العمل بمحرك السيارة، وتقوم الصمامات بعمل هام جداً وهو تنظيم دخول الوقود إلى المحرك، مع ضبط خروج غازات العادم منه، لذا فإنه يوجد نوعين من الصمامات، صمامات تخص دخول الوقود إلى المحرك، وصمامات تخص خروج دخان عادم السيارة.

وتعمل الصمامات على وظيفة أخرى هامة جداً وهي منع حدوث أي تسريب من غرفة الاحتراق من خلال إغلاقها بشكل محكم، وهو ما يساعد بشكل واضح في تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، إلى جانب تقليل وخفض معدل استهلاك الوقود.

ويختلف عدد الصمامات على حسب نوعية السيارة، فتوجد سيارات تتوفر بها صمامين فقط وهي السيارات العادية الموفرة للوقود، وتوجد سيارات أخرى ذات أربع صمامات وهي في العادة السيارات الرياضية، والهدف من زيادة الصمامات بها من أجل زيادة قوة وعزم المحرك، والقدرة على التسارع على الطريق، لكن ينتج عن ذلك زيادة نسبة استهلاك الوقود.

وفي حال تلف صمامات المحرك، فإنها تتسبب في خلل كبير بأداء محرك السيارة، كما تفقد السيارة قوتها وعزمها، مع سماع أصوات مثل الطقطقة الصادرة من المحرك، وخروج دخان من العادم، وزيادة استهلاك الوقود.