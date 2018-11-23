كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربع مليون فرنسي يغلقون الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت المواقع الإخبارية احتجاج عدد كبير من الفرنسيين بالتجمع في الشوارع وعرقلة حركة المرور تماماً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود تراوحت العام الماضي بنسبة 23% وبغلت 1.51 يورو لكل لتر بنزين في أعلى سعر منذ عام 2000، ولكن السلطات الفرنسية اعتقلت 52 شخص فيما تعرض 7 أشخاص لإصابات بليغة وتعرض مئات آخرون لإصابات طفيفة.

ونقلت محطة فرنسية عن أحد المتظاهرين البالغ من العمر 57 سنة قوله “دخلي الشهري هو 500 يورو، كيف تتوقعون مني أن أعيش على ذلك؟ مع هذا الدخل لا يمكنني الحصول إلا على وجبة واحدة في اليوم”