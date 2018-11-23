ما علاقة تلف حساس العادم بزيادة استهلاك الوقود في السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – حساس العادم أو الشكمان هو من الحساسات التي لا يدري وظيفتها بعض السائقين رغم أهميتها الكبيرة، حيث أنه عبارة عن جهاز إلكتروني وظيفته قياس نسبة الأوكسجين في غازات العادم التي تصدر من غرفة الاحتراق داخل المحرك.

وهذا الحساس متصل بكمبيوتر السيارة، ويعمل على إمداد الكمبيوتر بنسبة الأوكسحين الخارج من عملية الاحتراق في المحرك، ويستخلص الكمبيوتر على أساس هذه المعلومات إذا ما كان الاحتراق كان جيد أو غير جيد، ومما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

في حال تلف حساس العادم، تتوقف المعلومات الخاصة بنسبة الأوكسجين والتي ترسل لكمبيوتر السيارة، وبسبب هذا الخلل يقوم الكمبيوتر بزيادة ضخ الوقود داخل المحرك.

وتتعدد مؤشرات تلف حساس العادم في السيارة، ومنها زيادة استهلاك الوقود، ظهور لمبة التحذير الخاصة بالمحرك في طبلون السيارة، خروج دخان أسود اللون من عادم السيارة، ضعف في عزم السيارة حيث تشعر أنها فقدت عدداً كبيراً من أحصنتها، خلل في كهرباء السيارة وسماع أصوات تفجير في العادم.