كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع ماكلارين.. HTC تطلق خوذة Vive Pro الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة HTC إطلاق نسخة خاصة من خوذة Vive Pro بالتعاون مع شركة السيارات مكلارين وذلك لتوفير تجربة واقع افتراضي مختلفة لعشاق سباقات السرعة والسيارات، وتأتي هذه النظارة كأول منتج مشترك بين الطرفين بعد الشراكة التي تم توقيعها في مايو الماضي.

وتحتوي الخوذة على مرآب مكلارين المصمم خصيصًا لتلك التجربة لمجاراة الواقع، وقد تم إطلاقه على متجر Vive Studio، وتأتي كذلك لعبة RFactor 2 بتصميم مخصص من مكلارين لتقديم تجربة حقيقية لطبيعة عمل الشركة أثناء السباقات، وخصوصًا بتواجد تحدي Pitstop Challenge لصيانة السيارات أثناء السباقات.

وقالراميت هاريسنجاني، نائب رئيس HTC Vive في الشرق الأوسط وأفريقيا تعليقًا على الإطلاق: “تجتذب سباقات سيارات فورمولا 1 أكثر من 500 مليون مشجع في العالم، ويسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ’مكلارين‘ لتقديم تجربة فريدة لعشاق السرعة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. ومن خلال هذا التعاون، تقترن خوذة الواقع الافتراضي الأفضل من نوعها مع تاريخهم الحافل بالنجاح في سباقات السيارات السريعة لصياغة أكثر تجارب الواقع الافتراضي تميزاً لجميع المهتمين في شتى أرجاء العالم، الأمر الذي يمنح العملاء فرصة ثمينة ليرتقوا من كرسي المشاهد ويخوضوا تجارب السباقات الحقيقية خلف مقود ’مكلارين‘ أو ضمن فريق عمل مرآبها، وكل ذلك يتم من غرف معيشتهم وبكل بساطة”.

على الجهة الأخرى تحدث زاك براون الرئيس التنفيذي في “مكلارين ريسينغ، بقوله: “لقد كان من الرائع تسخير تقنيات HTC والتعاون مع فريقها لتطوير هذا الإصدار المبهر من خوذة الواقع الافتراضي وتجاربه الغامرة التي تمنح عشاق السرعة شعورًا مميزًا وكأنهم في مضمار السباق مع فريق مكلارين لسباقات السيارات. ونقدّر دور خوذة Vive Pro المبتكرة في تقديم تجربة استثنائية لعشاق السرعة والواقع الافتراضي في آن معًا”.

وبعد إطلاق الخوذة الجديدة طرحت HTC فرصة خاصة لمن يشتريها من اليوم وحتى يناير 2019 بالدخول على سحب للفوز ببطاقة Papaya Pass من مكلارين، وتتضمن التجربة الفريدة دخول لمنطقة لكبار الشخصيات إلى سباق فورمولا 1 الدولي كضيف شرف، وجولة خاصة في المرآب ولقاءات شخصية مع سائقي مكلارين وغيرها الكثير.

يُذكر أن نظارة Vive Pro متاحة حاليًا للشراء في الإمارات العربية المتحدة عبر متجر Vive الرسمي ومعارض فيرجن وأكسيوم مقابل 6,599 درهم.