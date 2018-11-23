نيسان مورانو 2020 الجديدة تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – من المخطط أن تقوم نيسان بإطلاق نسخة محدثة من كروس أوفر مورانو، وقد استطاع المصورون التجسسيون مؤخراً الحصول على أولى اللقطات لها أثناء اختبارها.

تُعد المقدمة المحدثة هي أكبر تغييرات مورانو الجديدة، فرغم بقاء الشبك على شكل حرف V كما هو، يبدو أن ما يحيط به قد تغيّر، مع وجود بعض التفاصيل المستلهمة من طرازات نيسان الأحدث، وخاصة ماكسيما.

حصلت المصابيح الأمامية على عدة تعديلات أيضاً، مثل ظهور مصابيح LED النهارية من نقطة التقاء واحدة، ورغم عدم وجود الكثير من التغييرات على الواجهة السفلية، إلا أنه يمكن ملاحظة وجود فاصل عمودي جديد بالمنتصف.

بالخلفية، نجد تغييرات أقل، حيث تشير الصور لاختلاف شكل المصابيح الخلفية، مع وجود تمويه يغطي عدة أجزاء منها.

ورغم صعوبة الحصول على نظرة داخل المقصورة، إلا أنه من المتوقع أن نرى عدة تغييرات طفيفة، فقد حصلت مورانو 2018 الحالية بالفعل على كونسول وسطي محدث ذو شاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهي، إضافة لوجود كل من أنظمة مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، نظام التنبيه قبل الاصطدام الأمامي، مراقبة البقعة العمياء ومراقبة المرور الخلفي بشكل قياسي.

تأتي مورانو حالياً مع محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان و325 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولكن بعض الشائعات تشير لاحتمال قدوم الموديل المحدث مع خيار لمحرك 4 سلندر تيربو 2 لتر متغير الضغط قوة 248 حصان و380 نيوتن.متر، حيث أنه المحرك نفسه المستخدم بطراز التيما.