كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكلارين تشوقنا لـ 720S سبايدر وتعلن موعد الكشف عنها (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت شركة ماكلارين أول صورة تشويقية لـ 720S سبايدر الجديدة كلياً وذلك قبل الكشف عنها الشهر المقبل.
سبق وأن تسربت بعض صور التصميم الأولية أوضحت حصول 720S سبايدر على سقف أوتوماتيكي قابل للطي، ما يعني زيادة في الوزن وتراجعاً في الأداء، ولكننا لا نخشى على محركها المميز V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر والذي ينتج قوة تبلغ 710 حصان تمكنت من سحق جميع منافساتها بكل سهولة. قد تقوم ماكلارين بزيادة الأحصنة قليلاً لمقابلة الوزن الزائد، ولكننا متأكدون من حصولها على الانسيابية العالية والأداء القوي مثل شقيقتها الكوبيه.
أخيراً أكدت ماكلارين أن موعد الكشف الرسمي عن سياراتها الجديدة سيكون في يوم 7 ديسمبر المقبل.
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