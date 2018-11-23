ما هو نظام EPC ومدى خطورة ظهور لمبته في طبلون السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتمد السيارات الحديثة في طريقة تشغيلها على الحساسات والمستشعرات والأنظمة التقنية الجديدة، وإحداها تكون EPC، وهي اختصار لكلمة Electronic Power Control، والتي تعني القياس الدقيق لعملية الاشتعال والتشغيل داخل المحرك، وهي ترتبط بها كافة الوظائف الأخرى الخاصة بالسيارة.

وفي حال ظهور مصطلح EPC في لوحة العدادات بطبلون السيارة عند بداية التشغيل فهو يدل على وجود مشاكل في سيارتك بالوصلات الكهربائية بشكل عام أو في بعض الفيوزات ويجب إصلاحها.

لذا فإن إضاءة لمبة التحذير هذه قد تعني وجود مشكلة خطيرة في الوصلات أو في دورة المحرك أو في بعض الأسلاك الموجودة بالمحرك أو الموجودة في سيارتك بشكل عام، وعليك أن تقوم بفحصها على الفور، وقد يكون الأمر بسيطاً وتحتاج سيارتك لاستبدال بعض الفيوزات والوصلات البسيطة، لكن يجب في النهاية التحقق من الأمر والكشف عن المشكلة.

ويجب إتخاذ عدة أمور وقائية حتى تعرض السيارة للفحص والصيانة، ومنها تقليل تشغيل أجهزة التحكم الإلكتروني للسيارة مثل مثبت السرعة، لأنه قد يتعرض للتعطل بعد ضبطه فيستحيل عليك إيقاف السيارة، كما قد تتوقف مجموعة من النظم الإلكترونية في السيارة عن العمل.