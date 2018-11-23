كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تستعد للكشف عن الجيل الجديد من "911" الأسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة بورش مؤخرًا بتشويقنا للجيل الجديد من أيقونتها وأيقونة السيارات الرياضية 911، وها هي تؤكد أنها ستكشف عنها في معرض لوس أنجلوس المقبل.

عندما نتحدث عن 911 فإنن نتحدذ عن أيقونة السيارات الرياضية التي تتسيد فئتها من عقود عديدة وبالرغم من المحاولات المتكررة للتفوق عليها إلا أنه لم تتمكن أي سيارة حتى الآن من ذلك. الجيل الثامن من 911 سيرى النور يوم 27 نوفمبر المقبل وسوف يحصل على تحسينات انسيابية عديدة بالإضافة إلى تحديثات جديدة في الهيكل الخارجي تشمل الصدام الأمامي والخلفي والمصابيح.

لا تأتي 911 عادة بتصميم ثوري وتحتفظ بهويتها منذ الجيل الأول عام 1963، لن ننتظر كثيراً حتى نرى 911 رسمياً بعد أيام قليلة، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل.