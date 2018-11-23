توصيات هامة لقيادة آمنة أثناء المطر

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أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني عند اجتياز المنعطفات خلال فصل الشتاء برفع القدم عن دواسة الوقود والقيادة خلاله بسرعة ثابتة، مع التوجيه للداخل والخارج بشكل سلس ومتساوٍ.

ونصحت الهيئة الألمانية في حالة عدم السيطرة على العجلات الأمامية برفع القدم عن دواسة الوقود أو الضغط على دواسة الوقود بحرص، إذا كانت السيارة مزودة بنظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS.

ولمواجهة انحراف مؤخرة السيارة يجب أيضاً رفع الضغط عن دواسة الوقود بعض الشيء في السيارة المزودة بنظام الدفع الأمامي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادتها إلى المسار الصحيح، وأشارت الهيئة الألمانية إلى أنه من الصعب تقديم نصيحة شاملة لسيارات الدفع الرباعي بسبب العدد الكبير من الحلول التقنية.

وبوجه عام يتعين على قائدي السيارات السير ببطء على الطرق الزلقة في فصل الشتاء، ولا يقتصر ذلك على السرعة فحسب، بل ينطبق أيضاً على توجيه المقود والضغط على الدواسات، وذلك مراعاة لتغير سلوك القيادة مثل طول مسافة الكبح على الطرق الزلقة، حتى إذا كانت السيارة تعتمد على الإطارات الشتوية، كما أن السيارة يمكن أن تنزلق بسرعة عند إجراء عمليات المناورة المفاجأة.