كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمظهر أكثر جاذبية.. تويوتا تطلق الجيل الجديد من Corolla والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة تويوتا الجيل الجديد من أيقونتها Corolla، والتي تتمتع بمظهر أكثر جاذبية من خلال المزيد من الانسيابية ونحافة العناصر التصميمية مع انضمام محرك جديد لبرنامج الدفع.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تعتمد على منصة TNGA، كما تستلهم ملامحها التصميمية من شقيقتها Camry، متميزة عن الجيل السابق من خلال تصميم أكثر انسيابية ونحافة وانخفاض هيكل السيارة بمقدار 20 مليمتر مع كشافات أمامية ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LED.

وتزخر المقصورة الداخلية بأجهزة رقمية وشاشة لمسية قياس 8 بوصة لنظام الملتيمديا، كما تزدان بحليات مطلية بطلاء البيانو الفاخر، وتوفر شركة تويوتا للسيارة ضمن باقة التجهيزات الاختيارية الإضاءة المحيطية لمزيد من الأجواء الحالمة داخل المقصورة.

وتعتمد سيارة تويوتا الجديدة على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل محدد السرعة المتوائم ونظام التحذير من الزاوية الميتة ونظام الضوء العالي الأوتوماتيكي ونظام التعرف على إشارات المرور.

ويتوفر بجانب المحرك السابق رباعي الأسطوانات سعة 8ر1 لتر بقوة 141 حصان محرك جديد سعة 0ر2 لتر بقوة 171 حصان/205 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وترتبط هذه المحركات مع ناقل الحركة السلس CVT.