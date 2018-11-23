تعرف على أبرز مميزات وتقنيات فولكس واجن طوارق 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تنفرد فولكس واجن طوارق بتصميمها العصري، تقنياتها المتعددة، ومستويات ترفيه لا تُضاهى، فهي أشهر SUV من العلامة الألمانية، وهنا نستعرض معكم اليوم أبرز مميزاتها.

1) تصميم يداعب الحواس

تمتلك طوارق الجديدة مظهر واثق مهيب يجعل وجودها على الطريق ملحوظاً دوماً، وهو ما يأتي بفضل مصابيح LED Matrix الأمامية داخل الواجهة الأمامية القوية ذات غطاء محرك ممتد، والخطوط الجانبية الأكثر حدة مع الخلفية المنحنية بشكل ديناميكي للغاية.

2) لمسات تناسبك

تتوفر طوارق بثلاثة خطوط تصميم مختلفة تُعرف باسم “ترند لاين”، “كمفرت لاين”، “هايلاين” أو الباقة الرياضية “آر لاين”، حيث تضيف كل منها لمسات تصميمية حسب ما يروق للمالك، ما بين الأخشاب، الجلود أو التقليمات والكسوات الرياضية، دون أي تنازل بمستويات الراحة والجودة.

3) تجربة قيادة مختلفة

تم تصميم طوارق مع إعطاء السائق أولوية في مساحته الخاصة، حيث نجد شاشة نظام ترفيه ديسكفري بريميوم المعلوماتي العملاقة بحجم 15 إنش منحنية تجاه مقعد السائق، مع تنظيم بالغ بالمهام عبر السماح بالتحكم في مختلف وظائف طوارق من خلال الإيماءات والأوامر الصوتية، إضافة لوجود شاشة مساعدة للسائق وسط العدادات وشاشة علوية لتركيز انتباه السائق على الطريق.

4) راحة استثنائية

تتميز طوارق بتقديم مساحة داخلية رحبة للغاية مع فتحة سقف بانورامية تعمل على زيادة الشعور بالارتياح، بينما يمكن طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة حقيبة الأمتعة القابل للفتح والغلق بضغطة زر، إضافة لإمكانية استخدام عوارض السقف لحمل الدراجات والقوارب الخشبية للحفاظ على السعة الرحبة للداخلية.

5) أنظمة متطورة

تأتي طوارق مع عدد من أحدث تقنيات الأمان ومساعدة السائق في العالم، حيث يُعد من أبرزها نظام الرؤية الليلية الذي يعمل على رصد الأشخاص والحيوانات المحيطة بالمركبة في عتمة الليل لتفادي الحوادث، إضافة إلى منظومة حماية ما قبل الاصطدام التي تعمل على شد الأحزمة وتحريك المقاعد لوضع مستقيم مع إغلاق النوافذ والسقف سريعاً لزيادة قوة تحمل طوارق للصدمة والحفاظ على حياة الركاب.