“بالفيديو” اقتراح لإنقاذ السيارات العابرة فوق الوديان

الخليج ٣٦٥ نت – طالب الدكتور “عبدالله المسند” مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) وأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بوضع حواجز “صد ووايرات ومواسير” على جوانب الطرق التي لا يكون بها كباري أو عبارات أو جسور.

وأوضح “المسند” أن هذه الحواجز مهمة؛ لتجنب جرف المياه للسيارة، كما أنها لا تعيق الوادي ولا الأمطار ولا حتى الشجيرات والأشجار، كما أنه اعتبر أنها أنجح وسيلة لإنقاذ السيارات العابرة فوق طريق يجري فوقه الوادي.

وشرح المسند فكرته كالتالي: عندما يكون الموقع بدون جسر أو كوبري أو عبارات يمكن وضع أعمدة على جوانب الطريق بين كل عمود وآخر 8 أمتار، وما بين العمودين “واير” من الوايرات العريضة التي تقوم بحجز السيارة وما فيها من ركاب عندما يدفعها الوادي والتيار، وذلك حتى يخف الوادي وتأتي الجهات المعنية من الدفاع المدني وغيرها لإنقاذهم من الاحتجاز والضرر.