“بالفيديو” سقوط طائرة شراعية يتسبب في إصابة متوسطة الخطورة ببريدة

الخليج ٣٦٥ نت – تلقى الهلال الأحمر بلاغاً عن حادث سقوط طائرة شراعية على أحد المتنزهين بالقرب من وادي الرمة ببريدة، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية متخصصة للموقع.
وسقطت الطائرة بقائدها على مواطن فتعرض لإصابة متوسطة الخطورة نتج عنها كسر مفتوح بالساق، وعند مباشرة الحادث تم تقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة.
يذكر أن المصاب نقل إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.
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